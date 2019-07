Tomasz Zimoch: Kandyduję, bo chcę, żeby zapanowała normalność

Tomasz Zimoch to dziennikarz i komentator sportowy, do 2016 r. związany z Polskim Radiem.

Pytany przez Polsat, dlaczego kandyduje, Tomasz Zimoch odparł: - Bo jestem obywatelem gorszego sortu, którego bardzo zmartwiły sprawy, jakie dzieją się w ostatnich latach. W ramach Koalicji Obywatelskiej chcę przeciwko temu zaprotestować i przeciwko temu działać.

Zimoch dodał, iż zdecydował się na start, ponieważ nie zgadza się i boi się o to, bo będzie się działo w Polsce. - (Kandyduję - red.) dlatego, że chcę, by zapanowała normalność. Dlatego chcę, by Polska była krajem kolorowym, a nie szarym i to jeszcze szarym, który stara się nam narzucić. Dlatego że chcę, żeby wszyscy mieli takie same prawa, żeby nie łamano konstytucji, żeby wymiar sprawiedliwości był wymiarem sprawiedliwości, żeby nie zastraszano sędziów, prokuratorów. Żeby każdy człowiek, bez względu jakie ma poglądy, mógł się czuć w naszym kraju bezpiecznie - powiedział.