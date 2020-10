Nie żyje Paul Matters, były basista AC/DC

Kariera Paula Mattersa w AC/DC nie trwała długo. Aartysta dołączył do zespołu w 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiego albumu „High Voltage”, i grał w zespole zaledwie przez kilka tygodni. Gdy odszedł z zespołu, na jego miejsce zatrudniono Marka Evansa. Matters zagrał koncerty z AC/DC między innymi w Melbourne, Adelaide ooraz Sydney.

Another former AC/DC musician has died: bassist Paul Matters. RIP, mate #acdc pic.twitter.com/N9ZNAlvTfK