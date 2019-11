Zmarł Branko Lustig, producent „Listy Schindlera”

Branko Lustig swoją pracę zawodową zaczynał w jugosłowiańskim przemyśle filmowym. W 1956 roku był kierownikiem produkcji wojennego obrazu Branko Bauera "Nie odwracaj się, synu". Współpracował też z Normanem Jewisonem przy "Skrzypku na dachu", przy "Wyborze Zofii" Alana Pakuli, przy serialach "Wichry wojny" oraz "Wojna i pamięć".



W 1988 roku przeniósł się na stałe do USA, do Los Angeles. Tam spotkał Stevena Spielberga. Razem z nim wrócił do Europy, do Polski i do bolesnego tematu Holocaustu. Był producentem "Listy Schindlera". Ze Spielbergiem w 1994 roku zdobył swojego pierwszego Oscara. Mówił wtedy na scenie: "Przeszedłem długą drogę z Auschwitz na tę scenę.Ci, którzy zginęli, zobowiązali mnie – jeśli przeżyję – do opowiedzenia tej historii". Swoją statuetkę podarował Yad Vashem. Potem uczestniczył w projekcie Spielberga, który w Shoah Foundation nagrał rozmowy z 50 tysiącami osób ocalonych z Holocaustu.



"Kiedy się poznaliśmy Branko powiedział, że musi być producentem "Listy Schindlera" — powiedział wczoraj Spielberg dziennikarzowi "Variety" – Zawinął do góry rękaw koszuli i pokazał mi numer z Auschwitz. Straciłem mowę. Tak zaczęła się nasza przyjaźń".



Drugiego Oscara Lustig, razem z Davidem Franzonim i Douglasem Wickiem zdobył siedem lat później - jako producent "Gladiatora". Był też producentem lub współproducentem"Peacemakera", "Hannibala", "Helikoptera w ogniu", "Królestwa niebieskiego", "American gangster".



W ostatnich latach Branko Lustig dzielił swoje życie między Los Angeles i rodzinną Chorwację. Od 2008 roku patronował i przewodniczył odbywającemu się tam Festiwalowi Tolerancji. Był honorowym obywatelem Zagrzebia.