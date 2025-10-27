Aktualizacja: 27.10.2025 19:13 Publikacja: 27.10.2025 19:01
Oskarżony Dorian S. (2L) na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Foto: PAP/Leszek Szymański
Białorusinka Liza, która mieszkała w Warszawie ze swoim partnerem, została zgwałcona w bramie kamienicy przy ul. Żurawiej około godz. 5. nad ranem 25 lutego 2024 r. Kobieta zmarła w szpitalu. Brutalność sprawcy oraz fakt, że przechodnie nie pomogli gwałconej kobiecie, wstrząsnęła opinią publiczną. Policja szybko namierzyła domniemanego sprawcę, 23-letniego mieszkańca Warszawy Doriana S. W mieszkaniu, które zajmował, znaleziono telefon komórkowy zamordowanej dziewczyny, nóż i kominiarkę użytą do przestępstwa. Po śmierci kobiety prokurator zmienił kwalifikację prawną czynu zarzucanego Dorianowi S. na zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym.
Proces mężczyzny ruszył 4 grudnia 2024 r. W pierwszym dniu oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu, ale nie przyznał się, że chciał zabić. Potem proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Już w styczniu 2025 r. Sąd Okręgowy wydał wyrok. Dorian S. został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Sąd zasądził od niego także 200 tys. zł zadośćuczynienia dla bliskich zamordowanej Lisy.
Czytaj więcej
Za gwałt i zabójstwo 25-letniej Białorusinki Lizy, zaatakowanej w zeszłym roku w bramie kamienicy...
Zaraz po wyroku, obrońca skazanego mec. Patryk Wrycza, zapowiedział apelację. Jego zdaniem proces toczył się zbyt szybko i poczytalność Doriana S. w chwili popełnienia przestępstwa nie została zweryfikowana w wystarczający sposób. I ten argument stał się podstawą apelacji.
− Duża część społeczeństwa jest zdania, że nie należy w tej sprawie prowadzić tak szerokiego postępowania dowodowego. Moje zdanie jest przeciwne, bo waga tej sprawy i grożąca oskarżonemu najsurowsza kara dożywotniego pozbawienia wolności wymaga, żeby społeczeństwo miało pewność, że oskarżony faktycznie powinien odpowiadać za swoje czyny przed sądem − mówił Wrycza w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".
Ujawnił też, że otrzymywał pogróżki. "Do mojej kancelarii przychodziły listy z pogróżkami i wyzwiskami. Zgłosiłem to do sądu, który zachował się bardzo dobrze i przyznał mi ochronę, dlatego na salę sądową byłem eskortowany przez policję. Bardzo nie chciałbym stać się ofiarą tego procesu - powiedział adwokat.
Czytaj więcej
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Dorianowi S., który zgwałcił i zabił w Wa...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Białorusinka Liza, która mieszkała w Warszawie ze swoim partnerem, została zgwałcona w bramie kamienicy przy ul. Żurawiej około godz. 5. nad ranem 25 lutego 2024 r. Kobieta zmarła w szpitalu. Brutalność sprawcy oraz fakt, że przechodnie nie pomogli gwałconej kobiecie, wstrząsnęła opinią publiczną. Policja szybko namierzyła domniemanego sprawcę, 23-letniego mieszkańca Warszawy Doriana S. W mieszkaniu, które zajmował, znaleziono telefon komórkowy zamordowanej dziewczyny, nóż i kominiarkę użytą do przestępstwa. Po śmierci kobiety prokurator zmienił kwalifikację prawną czynu zarzucanego Dorianowi S. na zabójstwo na tle seksualnym i rabunkowym.
mObywatel właśnie udostępnił bezpłatną usługę kwalifikowanego e-podpisu. Są jednak ograniczenia w jego stosowaniu.
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Prawo i Sprawiedliwość ujawniło, co czeka sądownictwo, a także sędziów "wpisujących się w projekt Donalda Tuska"...
Zasada, że termin przedawnienia określa się na koniec roku, dotyczy także roszczeń stwierdzonych wyrokiem.
Sąd Rejonowy w Kościerzynie skazał 56-letnego Piotra G. za znęcanie się i gwałty na córce Paulinie. Z ich kaziro...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie jeszcze raz musi się zająć sprawą słonej kary dla ubezpieczyciela E...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas