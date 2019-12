1650 polskich żołnierzy spędzi święta za granicą

W estońskiej bazie Amari stacjonują polscy piloci w ramach misji, której celem jest patrolowanie nieba nad Estonią, Litwą i Łotwą. Pierwszy dyżur rozpocznie się 31 grudnia. Polski kontyngent liczy 150 osób i wyposażony jest w cztery samoloty F-16. Służba w Estonii potrwa do 15 maja 2020 r.

Kilka tygodni temu po dziesięciu latach przerwy wojsko polskie wróciło do Libanu. W ramach misji UNIFIL pod agendą ONZ przebywają w bazie Shamrock wraz z żołnierzami irlandzkimi, z Malty i Węgier.

– Wojsko polskie wróciło do misji pokojowych – to naprawienie błędów, jakie zostały popełnione dziesięć lat temu. Wracamy do misji ONZ, dlatego że miarą naszej pozycji międzynarodowej jest nasza aktywność. Im większa aktywność, tym wyższa pozycja międzynarodowa – powiedział w trakcie przedświątecznej wizyty w Libanie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał, że podstawowym zadaniem żołnierzy w Libanie jest wspieranie ludności cywilnej, zapewnienie bezpieczeństwa i pokoju.