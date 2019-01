Internauci zapełniają "ostatnią puszkę Adamowicza"

Rozpoczęta w dniu śmierci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza akcja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Na hasło "Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP" odpowiedziało kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wpłacili już ponad 4 miliony zł.

W dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Paweł Adamowicz jak co roku zbierał datki do swojej puszki. Zgromadził w niej 5 tys. 613 zł 11 groszy - rekordową kwotę, co z dumą podkreślał.

Po tragicznej śmierci prezydenta jedna z internautek, Patrycja Krzymińska, uruchomiła na Facebooku zbiórkę. Celem było 1000 złotych, kwota jednak lawinowo rosła.

Ze zebrane pieniądze, decyzją Jurka Owsiaka, miała zostać kupiona karetka neonatologiczna dla Gdańska.

Po kilku dniach zbiórki, w której wzięło udział ponad 60 tysięcy ludzi z całego świata, zawartość puszki przekroczyła 3 mln zł. Kwota ta zostanie doliczona do tej, którą zebrał prezydent Adamowicz.

W tej chwili (22 stycznia, godz. 8.39) stan zbiórki wynosi 4 047 779 zł i stale rośnie. #IDZIEMYna5BANIEK - brzmi najbardziej aktualne hasło akcji.

Akcja trwa do końca dzisiejszego dnia.