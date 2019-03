Postępowanie administracyjne: składający zeznania musi zdawać sobie sprawę ich wagi

Przed odebraniem zeznania od świadka organ uprzedza go o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Świadkowie powinni być przesłuchiwani oddzielnie, a to, co każdy z nich zeznał, należy odzwierciedlić w protokole.

Dwie osoby, posiadające informacje dotyczące sprawy będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, przesłały do organu prowadzącego to postępowanie wspólne pismo zawierające ich oświadczenie. Wiarygodność przekazanych przez nie informacji jest kwestionowana przez stronę, ale te osoby mieszkają w innej części Polski, co utrudnia ich przesłuchanie. Czy ich zeznania w charakterze świadków można zastąpić pisemnym oświadczeniem?

Nie.

Zgodnie z art. 77 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ ma obowiązek w wyczerpujący sposób zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2016 r. (sygn. II OSK 3123/14, LEX nr 2167560) zwrócono uwagę, że przepisy k.p.a. z jednej strony wprowadzają dużo swobody w zakresie pozyskiwania przez organ informacji od tzw. osobowych źródeł informacji (por. np. art. 50 § 1 k.p.a. przewidujący możliwość wezwania osoby do wzięcia udziału w czynnościach organu i złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie), ale z drugiej strony wymagają, aby przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka odbywało się z zachowaniem określonych wymogów.

Należy do nich wymóg zawiadomienia stron z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadka oraz zapewnienia stronom swobodnego udziału w tej czynności (art. 79 k.p.a.), a także wymóg uprzedzenia świadka o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań (art. 83 § 3 k.p.a.). Z przesłuchania świadka sporządza się protokół (art. 67 § 2 pkt 2 k.p.a.). Organ może zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego (art. 70 k.p.a.), ale takie utrwalenie zeznania nie zastępuje protokołu.

W wyroku NSA z 20 października 2005 r. (sygn. II OSK 124/05, LEX nr 188691) stwierdzono, że choć przepisy k.p.a. dopuszczają możliwość złożenia na piśmie zeznań przez osoby fizyczne (argument z art. 50 § 1 i art. 54 § 1 k.p.a.), to nie są to zeznania świadków w rozumieniu art. 83 § 3 k.p.a. W sytuacji, gdy organ odmawia wiarygodności pisemnym oświadczeniom, zachodzi konieczność przesłuchania tych osób w charakterze świadków. Dowodu z zeznań świadka nie może zastąpić oświadczenie, a ewentualne trudności z przeprowadzeniem dowodu z zeznań świadka – związane z odległym miejscem jego zamieszkania – można przezwyciężyć przez skorzystanie z pomocy prawnej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 14 lutego 2019 r., sygn. II SA/Op 461/18, LEX nr 2623658). W wyroku NSA w Warszawie z 26 kwietnia 2000 r. (sygn. V SA 2162/99, LEX nr 80640) podkreślono, że k.p.a. nie przewiduje „zbiorowego" przesłuchiwania świadków. Świadkowie powinni być przesłuchiwani oddzielnie, a protokół powinien odzwierciedlać to, co każdy z nich zeznał. Brak prawidłowego pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań powoduje, że świadkowie mogli zeznać nieprawdę, w związku z czym takie zeznania nie mogą – w trosce o poszanowanie zasady prawdy obiektywnej – być podstawą ustaleń faktycznych.

podstawa prawna: art. 67-70, art. 79, art. 82-83 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)