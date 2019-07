WSA: organ musi uzasadnić odmowę udostępnienia skanów sprawozdania

Małgorzata Z. (dane zmienione) złożyła do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o udostępnienie skanów sprawozdania z przeprowadzonych w 2018 r. czynności doradczych przez pracowników Zespołu Audytu Wewnętrznego w Wydziale Polityki Społecznej.

Usługa doradcza została wprowadzona do katalogu zadań audytu wewnętrznego nowelizacją z 2005 r. ustawy o finansach publicznych, i funkcjonuje do dziś. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, taki wewnętrzny audyt może przybierać postać nieformalnych porad, analiz lub ocen.

Wojewoda śląski odpisał, że sprawozdanie podsumowujące czynności doradcze Zespołu Audytu Wewnętrznego, nie jest informacją publiczną, zatem nie może być udostępnione w tym trybie. W ramach audytu wewnętrznego zostają wytworzone dokumenty do wewnętrznego użytku, wykonywane na zlecenie kierownika jednostki. Jednym z nich, w pewnym sensie roboczym, zawierającym nie wiążące opinie audytorów, jest wynik czynności doradczych. Nie obliguje on jednak kierownika jednostki do podejmowania decyzji, będącej następstwem opinii audytorów. Nie jest też wyrazem stanowiska organu, i nie stanowi tym samym informacji publicznej.