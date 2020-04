Pandemia koronawirusa przesunęła na margines tradycyjne kancelarie prawnicze

prof. Ryszard Sowiński ekspert w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi

Statystyczna kancelaria jest słabo przygotowana do pracy zdalnej. Jest pewien procent liderów, którzy po ogłoszeniu stanu epidemii byli gotowi przejść na pracę zdalną z dnia na dzień. Jeśli ktoś myśli, że opanowanie wideokonferencji wystarczy, by nazwać się „wirtualną kancelarią", jest w błędzie. W statystycznej kancelarii pracuje się głównie na dokumentach papierowych, stanowisko pracy wyposażone jest w jeden monitor, w niewielkiej części firm kupiono oprogramowanie do zarządzania kancelarią, a w tych, w których to zrobiono, używa się jedynie wybranych funkcji. W niektórych „synchronizacja kalendarzy" polega na przepisywaniu wydarzeń z jednego papierowego do drugiego. Nazwy jak Slack, Trello czy Asana są dla wielu prawników obce. Praca na dokumentach współdzielonych jest rzadkością. Kryzys niesie szansę, że to się zmieni.