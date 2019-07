Wniosek o uzupełnienie decyzji a termin do wniesienia odwołania

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji, strona może zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia (art. 111 § 1b k.p.a.). Warto pokreślić, że jak stanowi art. 111 § 2 k.p.a., w przypadku wydania postanowienia w przedmiocie uzupełnienia bądź odmowy uzupełnienia decyzji, o którym mowa w art. 111 § 1b k.p.a., termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia (art. 111 § 2 k.p.a.). Przytoczone przepisy, mimo iż na pierwszy rzut oka wydają się być zupełnie jasne, budzą wątpliwości w stosowaniu, i wielokrotnie były przedmiotem wypowiedzi orzecznictwa.

