Spór prawny o prezesurę Jarosława Gowina

Do internetu trafiła natomiast analiza prawna prof. Marcina Wiącka z UW, że sam brak przeprowadzenia wyborów prezesa PG nie sprawia, że Jarosław Gowin stracił swoje stanowisko lub nie może wykonywać tych obowiązków. Obok sporu o wpis w rejestrze możliwe są jednak inne spory, jak każda partia także ta wynajmuje bowiem lokal (ponoć w tym wypadku wynajmują go posłowie), dysponuje jakimiś pieniędzmi, składa sprawozdania finansowe, kupuje jakiś sprzęt i usługi. Zresztą Adam Bielan zapowiedział wydanie mu dokumentacji partii w tym finansowej oraz lokalu.własnego statutu.

Zgodnie bowiem ze statutem Porozumienia (§ 29 ust. 2) "w przypadku wygaśnięcia członkostwa prezesa w partii, niemożności wykonywania przezeń mandatu lub jego rezygnacji) jego uprawnienia do czasu wyboru przez Kongres nowego prezesa wykonuje Przewodniczący Konwencji Krajowej. Rzecznik prasowa PG poseł Magdalena Sroka.(właśnie "usunięta" z tej funkcji partii przez grupę Bielana) powiedziała "Rz", że działania prezesa Gowina są legalne i jak dojdzie do sprawy sądowej to zostanie zaprezentowana argumentacja prawna.

Ten problem będzie jednaj za chwilę rozwiązany, gdyż Adam Bielan, lider mniejszości będącej w kontrze wobec prezesa Jarosława Gowina, zapowiedział już, że wykona obowiązek z art. 19 i zawiadomi sąd rejestrowy o zmianach w składzie organów uprawnionych do reprezentowania partii oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,a te uprawnienia ma prezes partii. Ma na to 14 dni od dokonania tych zmian. Termin ten Adam Bielan liczy od 4 lutego czyli decyzji sądu koleżeńskiego PG, który uznał zakończenie trzyletnie kadencji Gowina już w kwietniu 2018 r. i jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia Bielan przejął obowiązki prezesa partii.

- Na razie do warszawskiego Sądu Okręgowego, który pełni tę rolę, nie wpłynął żaden wniosek o zmiany w ewidencji tej partii, a obowiązek aktualizacji danych wynika z art. 19 ustawy o partiach politycznych i spoczywa na partii - powiedziała "Rz" sędzia Sylwia Urbańska, rzecznik SO sądu, dodając, że w sprawach rejestrowych sąd może podjąć czynności z własnej inicjatywy, choć brak precyzyjnego katalogu jakie.

- W tej sferze Jarosław Gowin może mieć problemy, gdyż mimo wpisu w Rejestrze partii, jeśli nie poinformuje kontrahenta o zastrzeżeniach do jego statusu, może skutkować to odpowiedzialnością partii wobec tej osoby, a partia może mieć do prezesa regres o odszkodowanie - wskazuje adwokat Zbigniew Krüger.

- Co się tyczy lokalu to nie widzę legitymacji do żądania jego wydania "nowemu" kierownictwu", inaczej byłoby gdyby doszło do zablokowania dostępu do dokumentów albo zostały wyniesione przez nieuprawniona osobę- wtedy można uruchomić wręcz prawo karne. A jak na sytuację w PG patrzy konstytucjonalista prof. Ryszarda Piotrowskiego z UW:

- Ze statutu PG wynika, że kadencja jego władz trwa trzy lata, i zakładając, że kadencja prezesa Gowina się skończyła a kadencja Konwencji Krajowej trwa to jej przewodniczący wykonuje uprawnienia prezesa. Usunięcie tych wątpliwości jest w rękach sądu.