Ile kosztowały największe katastrofy klimatyczne 2020

Nowy raport organizacji Christian Aid, „Counting the cost 2020: a year of climate breakdown”, opisuje 15 najbardziej destrukcyjnych katastrof klimatycznych 2020 r. Dziesięć z nich spowodowało straty rzędu co najmniej 1,5 mld dol., a w przypadku dziewięciu z nich, szkody sięgnęły nawet 5 mld dol. Większość z tych szacunków opiera się wyłącznie na ubezpieczonych stratach – rzeczywisty koszt prawdopodobnie jest jeszcze wyższy.

Ekstremalne zjawiska pogodowe występowały na całym świecie. Dwa cyklony pozatropikalne, które uderzyły w Europę, spowodowały łączne straty o wartości blisko 6 mld dol. USA natomiast boleśnie odczuło skutki rekordowego sezonu huraganów i pożarów, które spowodowały straty o łącznej wartości przekraczającej 60 mld dol.

Konsekwencje ogrzewającego się świata nie ominęły także mniej gęsto zaludnionych obszarów. Fala upałów, która w pierwszej części roku nawiedziła Syberię, przyniosła rekordowo wysokie, sięgające 38 stopni C temperatury w Wierchojańsku. Kilka miesięcy później po drugiej stronie kuli ziemskiej upały i susze przyczyniły się do wybuchu pożarów w Boliwii, Argentynie, Paragwaju i Brazylii. Choć nie odnotowano wówczas ofiar w ludziach, to – jak oceniają naukowcy - zniszczenie tych obszarów ma ogromny negatywny wpływ na bioróżnorodność i zdolność naszej planety do reagowania na ocieplanie się klimatu.