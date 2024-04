Roszady w największym polskim ubezpieczycielu. Były szef mBanku na czele PZU Życie

Tego samego dnia do zarządu PZU Życie dołączy także Iwona Wróbel, wcześniej związana m. in. z AVIVA, Pocztą Polską i Bankiem Pocztowym. Od 6 maja skład zarządu powiększy się również o Sławomira Bilika (pracował m. in. w AGF Ubezpieczenia, TUIR WARTA, przez ponad dekadę pełnił funkcję prezesa AXA Assistance Polska) i Pawła Wajdę (adwokat, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem zarządu w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych).

Kim jest Jarosław Mastalerz

Jarosław Mastalerz ma ponad 25-letnie doświadczenia na stanowiskach w zarządach największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce, zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i bankowym. Był odpowiedzialny za szereg funkcji biznesowych w obszarach finansów, operacji, strategii, marketingu oraz IT i technologii.

W latach 1998-2003 zajmował stanowisko dyrektora finansowego i członka zarządu Zurich Polska, a od 2003 do 2006 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego w Grupie Generali w Polsce. W 2007 r. stworzył pierwszego polskiego cyfrowego ubezpieczyciela – BRE Ubezpieczenia. Potem przez dekadę związany był z Grupą mBanku (d. BRE Banku), gdzie jako wiceprezes odpowiadał m.in. za bankowość detaliczną w Polsce, Czechach i Słowacji, a następie także za obszary operacji i IT oraz nadzorował piony technologii, bezpieczeństwa i nieruchomości.