Składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi obecnie 19,52 proc. podstawy wymiaru, tj. najczęściej pensji brutto. 12,22 proc. trafia na konto ubezpieczonego w ZUS, a 4,38 proc. trafia na subkonto ubezpieczonego w ZUS. Ubezpieczony może zdecydować czy pozostałe 2,92 proc. trafi na subkonto w ZUS, czy na jego rachunek w OFE.

Obecnie składkowanie do OFE jest dobrowolne. Osoby, które chcą zasilać swój rachunek w OFE mają dwie możliwości. Osoby podejmujące pierwszą pracę lub rozpoczynające działalność gospodarczą w ciągu 4 miesięcy mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do OFE. Niezależnie od tego wszyscy, którzy chcieliby odprowadzać składki do OFE, mogą w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r., czyli w czasie trwającego właśnie kolejnego okienka transferowego, złożyć w ZUS deklarację o przekazywaniu części składki do OFE. Osoby, które w 2014 bądź w 2016 r. złożyły taką deklarację, nie muszą jej ponawiać.

– Obecne okno transferowe to dobra okazja do tego, by zainteresować się swoim zabezpieczeniem emerytalnym, sprawdzić, do jakiego OFE należymy, ile mamy tam środków, czy nasze dane osobowe są aktualne, kogo wskazaliśmy jako osobę uposażoną. Warto również rozważyć składkowanie do OFE, ponieważ w ten sposób możemy zdywersyfikować ryzyko, a przy okazji wesprzeć polską gospodarkę i skorzystać z możliwości jakie daje rynek kapitałowy – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są sukcesywnie przenoszone do ZUS, a po pełnym transferze służą do wyliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego.