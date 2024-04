Drożeją polisy na zdrowie i abonamenty medyczne

– Dziś sektor ochrony zdrowia zmaga się przede wszystkim z niewystarczającą liczbą lekarzy czy pozostałego personelu medycznego i znacznym wzrostem zapotrzebowania na usługi medyczne i zaawansowane badania diagnostyczne. Oczekuje się poszerzania zakresu świadczeń dostępnych w pakietach przy jednoczesnym zachowaniu finansowania na tym samym poziomie. Do tego dochodzi problem starzejącego się społeczeństwa, inflacja, dług zdrowotny oraz znacznie dłuższy sezon infekcyjny (konsekwencje pandemii) czy rosnące koszty prowadzenia działalności (ceny energii, najmu) – mówi „Rz” Artur Białkowski, dyrektor zarządzający pionem usług biznesowych w Medicover.

Przekonuje przy tym, że mimo wzrostu cen pakietów medycznych, ich wartość, w relacji do pozostałych kosztów życia, także kosztów prowadzenia działalności przez pracodawców, jest dużo bardziej atrakcyjna niż było to dziesięć lat temu. – Chcąc zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług, musimy liczyć się ze zwiększonymi nakładami na opiekę medyczną, która przekłada się na wycenę świadczeń. Dziś tak naprawdę, aby utrzymać ten poziom opieki co dziesięć lat temu, cena pakietów medycznych powinna być dwukrotnie większa. Wzrost kosztów związany z nakładem na opiekę, nowymi technologiami, wynagrodzeniami personelu medycznego, ilością świadczonych usług, jest dziś znacznie większy niż wzrost cen pakietów medycznych – mówi dyr. Białkowski. Dodaje, że środki uzyskane z waloryzacji cen Medicover inwestuje w poprawę jakości usług, co przekłada się na wzrost satysfakcji pacjentów.

– Naszą działalność prowadzimy w trudnym otoczeniu rynkowym, na które przede wszystkim składają się stale rosnące koszty pracy, ale także sprzętu, nowych technologii czy rosnące koszty eksploatacyjne, np. energii elektrycznej. Doświadczamy braku kadr w sektorze zdrowia, więc presja na wzrost stawek jest ogromna. Mamy też do czynienia ze stale rosnącą świadomością społeczną dotyczącą leczenia, więc zmieniły się także oczekiwania pacjentów – wykorzystanie usług abonamentowych jest coraz większe i to też wpływa na wzrost kosztów – wylicza Anna Rulkiewicz, prezeska Grupy Lux Med.

Wyjaśnia, że przez długi czas wdrażane przez Lux Med wewnętrzne działania optymalizacyjne pozwalały ograniczyć do minimum konieczność przenoszenia tych dodatkowych kosztów na klientów. – Doszliśmy jednak do momentu, w którym zapewnienie dostępności i odpowiedniej jakości świadczeń muszą przekładać się na podwyżki cen abonamentów, jak i innych oferowanych przez nas usług – mówi Anna Rulkiewicz, szefowa Lux Medu. Dodaje, że jednocześnie firma z roku na rok obserwuje systematyczny wzrost liczby sprzedawanych abonamentów medycznych. – Wśród firm ten benefit jest już swego rodzaju standardem, z którego nikt nie chce rezygnować – przekonuje.

Na trudne otoczenie rynkowe uwagę zwraca też Magdalena Damasiewicz, dyrektor ds. abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych w Centrum Medycznym Enel-Med. – Jako dostawcy prywatnej opieki medycznej nadal mierzymy się z wysokimi kosztami prowadzenia działalności. Nowoczesne zaplecze placówek, technologia czy najlepsi w swoich dziedzinach lekarze kosztują i musimy brać to pod uwagę, konstruując naszą ofertę, tym bardziej że pracownicy oczekują usługi medycznej w krótkim terminie. Dlatego podwyżki cen usług medycznych są potrzebne, także na rynku B2B, gdzie tempo indeksacji często nie dorównuje dynamice obecnego wzrostu kosztów – przekonuje dyr. Damasiewicz.