UOKiK: PZU na Życie zmienia klauzule w umowach ubezpieczenia indywidualnego i grupowego Adobe Stock

PZU na Życie odmawiał wypłaty świadczeń z ubezpieczeń, powołując się na to, że śmierć, operacja czy niezdolność do pracy były spowodowane wcześniejszymi chorobami, jednak mogły one nie mieć związku z nieszczęśliwym zdarzeniem.