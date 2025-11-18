Reklama
Masz drona - musisz mieć polisę OC

Od 13 listopada 2025 roku użytkownicy dronów o masie od 250 g do 20 kg mają obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC operatora dronów, niezależnie od częstotliwości i celu lotów. Co grozi za brak polisy?

Publikacja: 18.11.2025 13:09

dron

dron

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Taką polisę posiadacze dronów powinni byli wykupić najpóźniej 12 listopada. Tym, którzy tego nie zrobili, grozi kara do 4000 zł. W razie wystąpienia szkody poniosą też pełną odpowiedzialność finansową względem poszkodowanych - przypomina Rzecznik Finansowy. 

Dron wykorzystywany tylko rekreacyjnie też musi mieć polisę

Nowy obowiązek wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo lotnicze oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 28 października 2025 r.  Ma zapewnić możliwość skutecznego dochodzenia odszkodowania przez osoby poszkodowane w wyniku wypadków z udziałem dronów. A tych jest w Polsce coraz więcej – samych operatorów zarejestrowano już ponad 400 tys. Są wśród nich zarówno hobbyści, jak i profesjonaliści. Używają dronów o różnych gabarytach, ale nawet dron ważący kilkaset gramów, spadający z kilkudziesięciu metrów, może zadać obrażenia człowiekowi. Testy przeprowadzone przez badaczy z Virginia Tech wykazały, że zderzenie obracającego się śmigła – lub korpusu drona – z ciałem człowieka może spowodować skaleczenia, złamania czaszki, a nawet poważne obrażenia mózgu.  

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich operatorów, którzy używają dronów o masie od 250 g do 20 kg w celach rekreacyjnych, sportowych oraz komercyjnych (zarobkowych). Do tej pory obowiązek dotyczył jedynie urządzeń cięższych niż 20 kg, używanych głównie w celach komercyjnych.

Czytaj więcej

Zniszczony wskutek nalotu rosyjskich dronów dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki
Ubezpieczenia i odszkodowania
Odszkodowanie za skutki upadku drona. Jest apel do ubezpieczycieli

Kogo nie dotyczy obowiązek wykupu polisy na drona

Z obowiązku ubezpieczenia się zwolnieni są użytkownicy najlżejszych modeli – poniżej 250 g. Ale Rzecznik Finansowy także im radzi  rozważyć wykupienie dobrowolnej polisy.

– Nawet niewielki sprzęt może wyrządzić poważną szkodę – na przykład uszkodzić samochód, uderzyć w przechodnia czy zniszczyć element elewacji, co narazi operatora na znaczne koszty –  wskazuje Łukasz Seroczyński, ekspert w Biurze Rzecznika Finansowego.

Co obejmuje polisa OC operatora drona, a za co ubezpieczyciel nie zapłaci

Obowiązkowe OC będzie chronić operatora bezzałogowego systemu powietrznego o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z używaniem drona. Polisa pokryje koszty naprawy lub odszkodowania m.in. w przypadkach: zniszczenia lub uszkodzenia mienia (np. pojazdu, okna, dachu, elementu infrastruktury), obrażeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby poszkodowanej, szkód spowodowanych upadkiem drona lub utrudnieniem w ruchu powietrznym.

Polisa nie pokryje natomiast szkód własnych operatora, czyli np. kosztów utraty, naprawy lub wymiany zniszczonego drona. Można się jednak  przed tym zabezpieczyć kupując dobrowolne ubezpieczenie typu aerocasco.

Czytaj więcej

Loty dronów mają być bezpieczne. Co zmieni nowa ustawa?
Prawo dla Ciebie
Loty dronów mają być bezpieczne. Co zmieni nowa ustawa?

Rozporządzenie Ministra Finansów wprowadza również wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczycieli w przypadku: 

- powstałych w wyniku wykonywania operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego bez dokumentu potwierdzającego zaliczenie szkolenia i zdania egzaminu online;

- powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru;

- powstałych wskutek wykonywania operacji z naruszeniem przepisów prawa krajowego, wspólnotowego lub międzynarodowego dotyczącego zasady wykonywania operacji z wykorzystaniem systemu bezzałogowego statku powietrznego;

- jądrowych lub z nimi związanych;

- polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Rzecznik Finansowy podkreśla, że w obowiązkowej umowie ubezpieczenia OC operatora dronów ubezpieczyciel nie może zastrzec węższego zakresu odpowiedzialności niż określony w rozporządzeniu. 

Ile zapłaci ubezpieczyciel za szkodę spowodowaną przez dron

Minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego OC dronów wynosi 50 000 SDR (special drawing rights, co tłumaczy się jako specjalne prawa ciągnienia).  1 SDR to ok. 5 złotych, więc obecnie 50 000 SDR  odpowiada nieco ponad 260 000 zł.  

Tak wysoka minimalna suma gwarancyjna to zasługa Rzecznika Finansowego, bo pierwotnie gwarancja miała wynosić jedynie 3 000 SDR, czyli kilkanaście tysięcy złotych. Rzecznik Finansowy uznał, że potencjalna wartość szkód jest dużo wyższa.

 Przy umowach ubezpieczenia OC kluczowe znaczenie ma suma gwarancyjna, czyli górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela – zwraca uwagę Łukasz Seroczyński.  Jeśli szkoda przekracza wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie tylko do wysokości sumy gwarancyjnej, a poszkodowany może dochodzić pozostałej części odszkodowania od sprawcy szkody, w tym wypadku użytkownika drona.

Czytaj więcej

W nocy z 9 na 10 września przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez rosyjski
Ubezpieczenia i odszkodowania
Rosyjskie drony nad Polską. Szansa na odszkodowanie za zniszczenia jest marna

Oczywiście nie przeszkód, by ubezpieczony i ubezpieczyciel przewidzieli w umowie wyższą sumę gwarancyjną. – Powinni to rozważyć w szczególności użytkownicy cięższych jednostek. Należy zwrócić uwagę na potencjalne szkody, mogące powstać przy użytkowaniu dronów, takie jak: zerwanie linii wysokiego napięcia, uszkodzenie dachu budynku, czy szkody osobowe. W przypadku najpoważniejszych szkód osobowych odszkodowania wynoszą setki tysięcy złotych – wskazuje Łukasz Seroczyński.

Dodaje, że warto wziąć pod uwagę również to, że operator dronów odpowiada za szkody w zaostrzonym reżimie odpowiedzialności tj. na zasadzie ryzyka, a nie na zasadzie winy. Innymi słowy, odszkodowanie należy się także wówczas, gdy operatorowi drona nie można udowodnić winy (nieumyślnej czy umyślnej), a przesłanką odpowiedzialności jest samo działanie/posiadanie drona.

Źródło: rp.pl

Technologie Drony Ubezpieczenia i Odszkodowania

