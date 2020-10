Francja. Kościół na celowniku islamistów

21-letni Tunezyjczyk o imieniu Brahim wtargnął kilka minut po 9 rano do Notre Dame, największego kościoła miasta. O tej godzinie świątynia była prawie pusta – modliło się tylko kilka osób. Zamachowiec, krzycząc, „Allahu Akbar" (Bóg jest wielki) dopadł najpierw 70-letnią kobietę, której niemal odciął głowę. Inną, 30-letnią kobietę zdołał wielokrotnie ranić nożem, zanim ta uciekła do sąsiedniej kafejki. Chwilę później zmarła jednak z nadmiernego upływu krwi.

Ofiarą zabójcy padł też 45-letni zakrystian. Zanim około 9.10 do kościoła wtargnęli policjanci, islamista ranił jeszcze kilka osób, ale ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Sam morderca został postrzelony przez służby porządkowe i przewieziony do szpitala.

Dwie godziny później ten sam okrzyk (wyznanie wiary) w Awinionie wydał inny zamachowiec, również grożąc nożem przechodniom. Niemal natychmiast został jednak zabity przez służby porządkowe. Mniej więcej w tym samym czasie zaatakowany został strażnik francuskiego konsulatu w Dżuddzie, drugim co do wielkości mieście Arabii Saudyjskiej.

– Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie – napisał, odnosząc się do ofiar Eric de Moulins-Beaufor, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji.