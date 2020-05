Atak na szpital i żałobników. Kilkadziesiąt ofiar zamachów w Afganistanie

W dystrykcie Khewa w prowincji Nangarhar we wschodnim Afganistanie zamachowiec-samobójca detonował w tłumie żałobników ładunek wybuchowy. Do zamachu doszło podczas uroczystości pogrzebowych zmarłego w poniedziałek komendanta miejscowej policji.

Talibowie zaprzeczyli, by mieli cokolwiek wspólnego z atakiem.

Napastnik zginął na miejscu, zabijając i raniąc ok. 50 osób - poinformował członek rady prowincji Sohrab Qaderi. Obecny na pogrzebie członek parlamentu Hazrat Ali przeżył.

Do drugiego ataku doszło w Kabulu. Grupa zamachowców przypuściła szturm na położony w zachodniej części stolicy szpital położniczy. Doszło do wymiany ognia z policją. Według agencji Reutera, zginęło co najmniej osiem osób. Kobiety i dzieci, w tym ranne, zostały ewakuowane.

W poniedziałek w Kabulu cztery osoby, w tym dziecko, zostały ranne w atakach bombowych, do którego przyznało się tzw. Państwo Islamskie.