Ostra pogoń za pieniędzmi

Finał ATP Tour to w ostatnich latach dowód, że tenis stał się grą na wyniszczenie. Rok temu wygrał Alexander Zverev, dwa lata temu Grigor Dimitrow, a Rafael Nadal nie wygrał nigdy i wiele wskazuje, że już nie wygra. W tym roku ani on, ani Roger Federer, ani Novak Djoković nie zagrali głównych ról w 02 Arenie. Pomimo to Nadal pozostanie liderem rankingu ATP na koniec roku.

Poniżej dalsza część artykułu