Trener Igi Świątek: Chodzi o to, by rywalki zaczęły się jej bać

Zaskoczyła pana po meczu, kiedy wskoczyła na trybuny i pobiegła do boksu trenerskiego, żeby was wyściskać?

Iga lubi dzielić się sukcesami z najbliższymi. Była sobą i fajnie, że sobą pozostała. Nie zaskoczyła mnie, bo tak samo zachowała się po wygraniu juniorskiego Wimbledonu. To bardzo miły gest, który świadczy o relacji, jaką mamy.

Nigdy nie jest łatwo o panowanie nad emocjami, a to był finał turnieju Wielkiego Szlema! Jedni przeżywają mecze bardziej, inni mniej. To normalne, jeśli człowiek nie ma problemów z układem nerwowym. Mnie serducho pikało jak dzikie, ale trzymałem nerwy na wodzy. Mam zegarek, który pokazuje tętno. W szczytowym momencie, przy 3:3 w pierwszym secie, miałem 150.

To był kluczowy moment meczu?

Prawdopodobnie tak. Możliwe, że Iga i tak mogłaby wygrać seta, nie utrzymując swojego podania, ale byłoby o to bardzo trudno.

Dotarło już do pana to, co wydarzyło się w Paryżu?