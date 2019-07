Wimbledon: Królowa i trzy damy dworu

Jeden z powodów to zmiana trawy w 2000 roku, nowa mieszanka naprawdę mocniej spowolniła odbicie piłki. Są spiskowe głosy, że to zwalnianie za pomocą biotechnologii i dyskretnego powiększenia piłek trwa dalej, ale klub stanowczo zaprzecza, podając wyniki stosownych badań. Kto nie wierzy, niech wie, że średnia długość setów męskich w tym roku wynosi 38 minut, rok temu wynosiła 39, siedem lat temu tyle samo. Tenisistki grają średnio po 40 min przez trzy ostatnie lata. Spisku więc raczej nie ma.

Spytano Elinę, jak wiele znaczy dla niej dobrze widoczny w Londynie związek z Gaelem Monfilsem. – Gael mnie rozumie i bardzo mi pomaga. Dużo rozmawiamy i choć jestem osobą raczej zamkniętą, on mnie otwiera i pozwala zrozumieć, jaka naprawdę jestem i co jest dla mnie ważne. Na końcu to zawsze ja podejmuję decyzje we własnych sprawach, ale jego rady są bezcenne. Może przed meczem z Halep też coś mądrego doradzi.