Wimbledon: Zapomniane setne zwycięstwo

– Nie miałem pojęcia, że wygrałem dziś wimbledoński setny mecz. Zapomniałem. Przypomniał mi o tym kibic, gdy dawałem mu autograf. Jasne, że to specjalna sprawa. Musiało minąć wiele lat od mego pierwszego meczu, dostałem tę szansę wygrywania bardzo naturalnie. To przyjemna liczba, jak się spojrzy wstecz, to jest w tej setce sporo niesamowitych zwycięstw. Sto zwycięstw tutaj. Kto by pomyślał? Ja nie pomyślałem na pewno – mówił Federer podczas konferencji prasowej.