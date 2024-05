Czy koalicja rządowa się rozpadnie? Najnowszy sondaż

W koalicji rządowej tworzonej przez KO, Polskę 2050, PSL oraz Lewice już w pierwszych tygodniach rządzenia miało dojść do zgrzytów między ugrupowaniami tworzącymi rząd.

Aborcja, związki partnerskie — kwestie sporne dla rządzącej koalicji

Kwestiami spornymi była aborcja, a także związki partnerskie. W rezultacie do Sejmu odnośnie aborcji trafiły cztery ustawy: dwie są autorstwa Lewicy (mówią o dopuszczalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży i jej dekryminalizacji), jedna Koalicji Obywatelskiej (aborcja do 12. tygodnia) oraz jedna Trzeciej Drogi (powrót do kompromisu aborcyjnego znanego z ustawy z 1993 roku).

W przypadku związków partnerskich pojawiła się wypowiedź wicepremiera i ministra obrony narodowej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniaka-Kamysza, który zadeklarował, że nie poprze małżeństw dla związków homoseksualnych, przysposobieniem dzieci i adopcją.

28 proc. osób za rozpadem, 57 proc. przeciw

Według badania 28,5 proc. osób uważa że koalicja rządząca się rozpadnie, z czego 13,9 proc. sądzi, że tak się stanie w sposób zdecydowany. Natomiast 57,3 proc. badanych nie wierzy w taki scenariusz, z czego 15 proc. osób odpowiedziało "zdecydowane nie" dla rozpadu koalicji.