Rzymska dziesiątka Rafaela Nadala

Po zwycięstwie Hiszpana zaczęło się, rzecz jasna, wielkie liczenie, bo rywalizacja Rafaela i Novaka to także raj dla statystyków tenisa. Odnotowano zatem precyzyjnie, że było to 88. zwycięstwo Nadala w turniejach ATP (ma na razie czwarte miejsce w historii), 62. na kortach ziemnych, 36. w cyklu ATP Masters 1000 (dołączył ponownie do lidera tej klasyfikacji – Djokovicia). Hiszpan jest także jedynym tenisistą na świecie, który wygrał cztery turnieje co najmniej 10 razy – ułożył je zresztą w zgrabny ciąg: Roland Garros – 13, Barcelona – 12, Monte Carlo - 11, Rzym – 10. Przy okazji: obaj finaliści wspólnie wygrali już 15 z minionych 17 edycji turnieju na Foro Italico.