Tenis w Gdyni. Pokażą się Iga Świątek i Hubert Hurkacz

Organizatorzy jedynego dziś turnieju WTA w Polsce podali, że będzie to dodatkowe wydarzenie specjalne, które nie tylko przypomni o atrakcjach nadchodzącej rywalizacji pań na kortach Arki Gdynia (17-25 lipca, cykl WTA 250, pula nagród 235 238 dol.), ale spełni też istotną rolę społeczną – dochód z biletów wstępu wesprze wybrane przez Igę i Huberta cele charytatywne wskazane przed turniejem.

Będzie to rzadka okazja ujrzenia w Polsce najlepszej pary polskiego tenisa, gdyż możliwości ich startu przed rodakami są obecnie znikome. Pokażą się grając mecz ze sobą (obiecywana jest transmisja w TVP Sport), zaplanowano ponadto trening prowadzony przez Igę i Huberta z dziećmi.

Dorośli dostaną szansę wylicytowania szczególnie atrakcyjnej nagrody, a właściwie dwóch: są nimi singlowe tiebreaki do rozegrania z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na cele charytatywne wybrane przez zawodników. Szczegóły akcji będą podawane kanałach społecznościowych turnieju, wystarczy poszukać: @wta250gdynia

– Obok tenisa największą przyjemność sprawia mi pomaganie i cieszę się, że będę mogła nie tylko zagrać w Polsce, ale też zrobić to w szczytnym celu – powiedziałą z tej okazji Iga Świątek. – Mam nadzieję, że w Gdyni otrzymamy silne wsparcie polskich kibiców i zabierzemy je ze sobą na Igrzyska, a przede wszystkim zrobimy coś dobrego, wspierając cel charytatywny – dodał Hubert Hurkacz. Obecność obojga w Gdyni będzie na pewno ostatnią okazją do pożegnania ich przed wylotem na igrzyska olimpijskie do Tokio.