Naomi Osaka zostanie wykluczona z Roland Garros?

„Naomi Osaka postanowiła nie honorować swoich wynikających z umowy zobowiązań wobec mediów. W związku z tym nałożono na nią grzywnę w wysokości 15 tys. dolarów ", głosi komunikat prasowy Roland Garros, podpisany także przez organizatorów trzech pozostałych turniejów Wielkiego Szlema. „Ostrzegliśmy Naomi Osakę, że ??jeśli będzie nadal odmawiała swoich zobowiązań medialnych, poniesie dalsze konsekwencje związane z naruszeniem zasad umownych. Powtarzające się naruszenia regulaminu będą skutkowały zaostrzonymi karami, w tym wykluczeniem z turnieju, i mogą prowadzić do wszczęcia postępowania w sprawie poważnego wykroczenia, co może doprowadzić do nałożenia jeszcze wyższych grzywien i zawieszenia udziału w turniejach Wielkiego Szlema ", napisano w oświadczeniu.

Osaka ogłosiła, że zamierza odmawiać udziału w konferencjach prasowych podczas turnieju Roland Garros w celu ochrony własnego zdrowia psychicznego. Wyraziła opinię, że zadający pytania podczas konferencji nie zwracają uwagi na to, że mogą kogoś skrzywdzić. "Zadają ciągle te same pytania lub takie, które wywołują w nas zwątpienie. Nie chcę ulegać takim wpływom, dlatego nie będę brała w tym udziału" – napisała Osaka. "Wielokrotnie byłam świadkiem sytuacji, kiedy w sali konferencyjnej dodatkowo pogrążano zawodników, którzy właśnie przegrali mecz. Nie wiem dlaczego kopie się leżącego". Jeśli organizatorzy uważają, że mogą po prostu dalej mówić nam - idź na konferencję, inaczej zostaniesz ukarany grzywną, ignorując zdrowie psychiczne sportowców, to ja się z tego śmieję "- napisała tenisistka na portalu społecznościowym.

‘’Po tej deklaracji organizatorzy Roland-Garros poprosili ją o zmianę stanowiska i bezskutecznie próbowali z nią porozmawiać, by upewnić się co do jej samopoczucia, zrozumieć jej problemy i zorientować się, jak można jej pomóc" - napisano w komunikacie dla mediów, podkreślając, że Japonka została ostrzeżona o możliwych konsekwencjach swojej decyzji.

W wydanym w niedzielę wspólnym oświadczeniu organizatorzy Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu i US Open podkreślili swoją chęć udzielenia pomocy graczom, którzy są w trudnej sytuacji psychicznej, w szczególności z powodu pandemii bardzo komplikującej ich życie. „Zdrowie psychiczne graczy ma ogromne znaczenie dla turniejów Wielkiego Szlema. Poświęcamy wiele uwagi i środków, by zapewnić dobre samopoczucie uczestnikom. Jednak aby poprawić sytuację, potrzebne jest także zaangażowanie graczy ".