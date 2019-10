"Jesteś seksowna". Sędzia zawieszony po turnieju ATP

Gianluca Moscarella był sędzią spotkania Enrico Dalla Valle - Pedro Sousa w 2. rundzie turnieju we Florencji. Sousa wygrał pierwszego seta 7:5, a podczas przerwy arbiter motywował swojego rodaka do lepszej gry.

- Pozostań skoncentrowany. Powinieneś wygrać 6:1, 6:1 - mówił do Valle.

BREAKING VIDEO! More about the umpire behaviour in that match. Said to ballgirl "“You are fantastic” “Very sexy” “Are you ok? It’s hot. Do you feel hot? Phisically or emotionally?” Is this acceptable addressed to a young girl even if said "as a joke"?https://t.co/IUHEZ5oySa