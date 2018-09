Alicja Rosolska, która wraz z Chorwatem Nikolą Mekticiem dotarła do finału miksta w czasie wielkoszlemowego US Open, w finale musiała uznać wyższość pary Bethanie Mattek-Sands-Jamie Murray - relacjonuje Onet.pl.

Mecz miał dramatyczny przebieg, a brytyjsko-amerykańska para wygrała go dopiero po tie-breaku - czytamy w Onecie.

W pierwszym secie Polka i Chorwat wygrali aż 6:2, ale w drugim ulegli rywalom 3:6. Trzeci set miał najbardziej dramatyczny przebieg - Polka i Chorwat mieli kilka piłek meczowych, ale ostatecznie ich rywale wygrali 11:9 i zwyciężyli w całym turnieju.

Dotarcie do finału miksta w czasie US Open to największe osiągnięcie w karierze Rosolskiej.