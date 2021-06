Dzwon Zygmunta bije od 500 lat

Jego fundatorem był król Zygmunt I Stary. Ważący blisko 13 ton dzwon odlano w Krakowie w 1520 roku pod kierunkiem ludwisarza z Norymbergi – Hansa Behama, 9 lipca 1521 roku został zawieszony w specjalnie do tego celu nadbudowanej starej wieży obronnej Zamku Królewskiego na Wawelu, zwanej Zygmuntowską.

Jego dźwięk słyszalny jest do 30 km, a do jego uruchomienia potrzeba dwunastu dzwonników. Trudno sobie wyobrazić ważne wydarzenia w Krakowie i w kraju bez jego dźwięku, rozlegającego się z wieży Katedry Wawelskiej. - Dzwon Zygmunt stał się jednym z narodowych symboli – podkreśla ks. prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz Parafii Archikatedralnej.

A prezydent Krakowa Jacek Majchrowski dodaje: – To dziś jedyny tak potężny dzwon w Europie poruszany siłą ludzkich mięśni. Podczas gdy inne dzwony sterowane są przy pomocy nowoczesnych mechanizmów, Zygmunt, wprawiany w ruch przez dzwonników, kołysze się i bije tak samo jak przed pół tysiącem lat. I tak jak przed wiekami jego głos rozbrzmiewa w najważniejszych dla nas chwilach.

Obchody jubileuszowe rozpoczną się 29 czerwca. Tego dnia od godz. 9 do 16.45 można będzie zwiedzać bezpłatnie wieżę Zygmuntowską z dzwonem. A o godz. 17.30 oficjalne obchody jubileuszowe zainauguruje msza w Katedrze Wawelskiej.

4 lipca o godz. 19 w Katedrze Wawelskiej można będzie wysłuchać Mszy koronacyjnej C-dur KV317 Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej i Orkiestry Kameralnej pod batutą Andrzeja Korzeniowskiego

Dniem otwartym zwiedzania wieży Zygmuntowskiej jest także 9 lipca.