Tylko dziś jeszcze na platformie MOJEeKINO.pl. można obejrzeć niepowtarzalny filmowy dokument „Beuys. Sztuka to rewolucja”, portretujący charyzmatycznego, choć kontrowersyjnego twórcę. Dokument jest kolażem wielu nieznanych materiałów archiwalnych. Reżyser zrealizowanego w 2017 roku filmu Andres Veiel mówi: „Beuys był bohaterem mojej młodości. Był ważny, ponieważ chciał swoją sztuką wnikać w samo serce społeczeństwa, by je uwolnić z krępujących muzealnych gorsetów /…/ Przejrzałem 300 godzin materiałów wideo i niemal tyle samo nagrań audio autorstwa Beuysa lub nagrań z jego udziałem. W sprzecznościach i zagadkach Beuys zwykle się odsłaniał, zaraz jednak dzięki błyskotliwemu humorowi znów stawał się nieuchwytny, wymykał się. Rozumieliśmy, że ta otwartość powinna być również podstawową zasadą naszego filmu.”

Galeria VR Beuysa

Joseph Beuys (ur. 12 maja 1921- zm. 23 stycznia 1986) łączył sztukę (rzeźba, rysunek, happeningi, performance, wideo, akcje z pogranicza różnych dyscyplin) z utopijnymi teoriami artystyczno-społecznymi. Beuys zakładał, że społeczeństwo może się zmieniać poprzez sztukę w powolnym procesie ewolucji, prowadzącym do zniesienia barier politycznych i narodowych, zaniechania wojen, poszanowania natury.

Twierdził, że każdy może być artystą, co wiązało się z jego koncepcją „rzeźby społecznej”. Jego zdaniem każdy człowiek jako istota społeczna ma moc twórczą, by zmieniać siebie i świat na lepszy. W ten sposób Beuys rozszerzył pojęcie sztuki. W swoich działaniach zadawał pytania: Czym jest demokracja? Czy kapitalizm dobiega końca? Co sztuka robi dla społeczeństwa? Sztuka dla niego była więc wehikułem koncepcji filozoficznych, społecznych i artystycznych.

W światowych muzeach sztuki współczesnej Beuys jest dziś prezentowany w stałych kolekcjach i na licznych wystawach czasowych. Także w Polsce, w Muzeum Sztuki w Łodzi mamy dar artysty „Polentransport 1981"- skrzynię pełną jego prac: grafik, rysunków, druków, fotografii, obiektów wraz z dokumentacją, który Beuys przywiózł osobiście w 1981 roku w geście wsparcia dla ruchu „Solidarności” i europejskich przemian nim zainicjowanych.

Jednak dziś w czasie pandemii dostęp do prac artysty w muzeach i galeriach bywa ograniczony, dlatego Goethe Institut zaprasza na zwiedzanie wirtualnej galerii „Zrozumieć Beuysa”. Galeria uruchomiona została 12 maja. Umożliwia obejrzenie w technologii VR najbardziej znanych prac artysty jak „Rzeźba społeczna” /Soziale Plastik/ z 1969 roku, „Sanki” z 1969,; „Das Kapital Raum 1970-1977” z 1980, czy „7000 dębów” – słynnej akcji sadzenia dębów w Kassel w 1982.

Kuratorami wirtualnej galerii są prof. Eugen Blume, historyk sztuki, jeden z głównych ekspertów twórczości Josepha Beuysa w Niemczech oraz Catherine Nichols, historyczka sztuki, kuratorka wystaw i pisarka. Oboje sprawują dyrekcję artystyczną jubileuszowego programu „Beuys 2021”, realizowanego w Nadrenii Westfalii,i obejmującego kilkadziesiąt wystaw, akcji, debat, warsztatów i spektakli

A na Facebooku Instytutu Goethego 13 maja o godz.18 można obejrzeć rozmowę Andresa Veiela i Rhei Thönges-Tsingaris , współtwórców dokumentu „Beuys. Sztuka to rewolucja” , zatytułowaną „Przyczyna znajduje się w przyszłośći”. Natomiast 20 maja o godz. 18 wykład „Pytać jak Beuys” prof. Eugena Blume.