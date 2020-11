Policja: Jedenaście osób zatrzymanych podczas sobotnich demonstracji

Poinformował także, że policjanci wylegitymowali ponad 900 osób, sporządzili ponad 450 notatek do sanepidu i ponad 370 wniosków o ukaranie mandatem. Marczak podkreślił, że nie można sobotnich protestów w Warszawie określić pokojowymi. - Pokojowe zgromadzenia same w sobie zakładają legalność przede wszystkim. A tutaj nie ma cały czas tego zgłoszenia. Zakładają również niełamanie prawa, a tutaj mamy do czynienia z licznymi wnioskami o ukaranie do sądu. Widzimy hasła, które są wznoszone - „To jest wojna”, a jeżeli ktoś tak mówi, to trudno wskazywać, że mamy do czynienia z pokojowym nastawieniem - mówił.

Według rzecznika podczas protestów doszło do "wielu naruszeń wymagających interwencji policji", gdy na przykład manifestanci zablokowali Trasę Łazienkowską. - Wybiegniecie na trasę, gdzie cały czas odbywał się ruch, jest sytuacją, która jest niedopuszczalna - powiedział Marczak.

- Oczywiście mogliśmy to zrobić bardziej dynamicznie, mogliśmy zastosować bardziej brutalne środki przymusu bezpośredniego, mogliśmy być bardziej bezwzględni. Ale nie o to chodzi. Nam zależy na tym, żeby przede wszystkim udrożnić drogę, w sposób bezpieczny znieść osoby z trasy - oświadczył Sylwester Marczak.

Policja bada okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki KO Barbary Nowackiej, która interweniowała podczas manifestacji.

- Komendant Stołeczny Policji postawił jedno, główne zadanie po wczorajszych wydarzeniach - dokładnie wyjaśnić sytuację z panią poseł, jakie były okoliczności i dlaczego został użyty gaz. Na pewno te zdjęcia, które krążą w przestrzeni publicznej, pokazują jedno: była trzymana w ręku legitymacja i był użyty gaz ze strony policjanta i to są dwa fakty, które w tej chwili są niepodważalne. Teraz musimy sprawdzić dokładnie, jak wyglądało to z drugiej perspektywy, czyli ze strony policjantów - mówił Marczak.



Najwięcej ma wyjaśnić nagranie z kamerki osobistej, noszonej przez policjanta. Ma ono zostać upublicznione. Sylwester Marczak zaznaczył, że do użycia środka przymusu bezpośredniego doszło w "dynamicznej sytuacji". Posłanka Barbara Nowacka została spryskana gazem, gdy grupa kilkudziesięciu osób wbiegła na Trasę Łazienkowską. Na zdjęciach opublikowanych przez media widać, że posłanka trzyma w ręku legitymację poselską.