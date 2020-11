Zybertowicz: Duża część polskiego Kościoła skarlała

W przypadku części protestów organizowanych przed kościołami dochodziło do przerywania mszy św. oraz dewastowania elewacji budynków. Farbą pomalowany został także pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie.

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji od ponad tygodnia w Polsce trwają protesty, do których dochodzi w czasie obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, które zakazują organizowania zgromadzeń publicznych liczących więcej niż pięć osób. W kilku miastach podczas protestów doszło do zamieszek i bójek.

Zdaniem doradcy prezydenta „Hierarchia wykazała się brakiem odpowiedzialności i odwagi cywilnej”. - Chowając w głowę w piasek dała potwierdzenie pewnej bolesnej tezy, że w cieniu wielkiej postaci polskiego papieża duża część polskiego Kościoła skarlała. I to dało podstawy do kierowania części agresji fizycznej przeciw niemu - stwierdził.

Komentując protesty po wyroku TK Zybertowicz zauważył, że „jak ktoś uczestniczy w demonstracjach, w których jest pełna przyzwolenie na wulgarność, jak ktoś jest częścią ruchu społecznego, gdzie ruch Strajk kobiet podaje adresy domowe swoich przeciwników, szczuje do formy osaczania konkretnych ludzi, to przekracza pewne reguły gry politycznej cywilizowanego świata”. Przyznał jednocześnie, że moment, w którym Trybunał Konstytucyjny wydał swoje orzeczenie ws. aborcji, jest „niefortunny”. - Z czego to wynikało? Nie wiem. Mam wrażenie że młode pokolenie, przy wsparciu średniego, kultywuje kulturę nieodpowiedzialności. Wysoki poziom emocji spadnie, ale konsekwencje przyzwoleń na wulgarność publiczną na komunikowanie się przez hiperagresywne hasła, na szczucie, na publikowanie adresów, ten upadek obyczajów będzie z nami długo. I wszyscy będziemy tego ofiarami - ocenił.

- Liderzy, posłowie mają większą wrażliwość społeczną i kulturową i to liderzy są odpowiedzialni za to, że cynicznie wzywają ludzi do manifestacji w sytuacji wysokiego wskaźnika zakażeń, który dla ludzi starszych jest śmiertelny - dodał Andrzej Zybertowicz.