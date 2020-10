Komendant Główny Policji: Protesty? Nie działamy miękko

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji od tygodnia w Polsce trwają protesty, do których dochodzi w czasie obowiązywania obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa, które zakazują organizowania zgromadzeń publicznych liczących więcej niż pięć osób. W kilku miastach podczas protestów doszło do zamieszek i bójek.

- Skala emocji jest ogromna, deeskalacja tych emocji, żeby nie dopuścić do sytuacji, w których pojawia się przemoc, agresja, ataki i dewastacje jest niezwykle ważnym elementem działań policyjnych związanych z psychologią tłumu - powiedział Szymczyk dodając, że to podstawowe zadania, które stawia teraz przed swoimi ludźmi.

Kolejni ukarani za brak maseczek

- Każdego dnia monitorujemy efektywność pracy funkcjonariuszy policji w zakresie zwalczania wykroczeń związanych z epidemią koronawirusa. W minionej dobie odnotowaliśmy ponad 2 300 tego typu wykroczeń, ponad 2 200 to były przypadki ujawnienia niezasłaniania ust i nos. Wystawiono 1 754 mandaty, 350 wniosków o ukaranie do sądu. To na pewno nie jest obszar, który my całkowicie odpuszczamy, nie będziemy go odpuszczać mając świadomość tego, jakie konsekwencje za sobą niesie niestosowanie się do tych obostrzeń - powiedział w radiowej Jedynce Komendant Główny Policji.