Policja: 15 zatrzymanych po demonstracjach w Warszawie

Nadkom. Marczak na konferencji odniósł się do wieczornych i nocnych wydarzeń w Warszawie - w stolicy, na Żoliborzu, w pobliżu domu Jarosława Kaczyńskiego doszło do starcia z policją uczestników demonstracji po wyroku TK ws. niekonstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej.

Niektórzy uczestnicy demonstracji obrzucali policjantów blokujących ulicę, przy której mieszka prezes PiS, kamieniami. Policja zareagowała na to użyciem siły, funkcjonariusze sięgnęli m.in. po gaz pieprzowy.

- W tej chwili gromadzimy się z zachowaniem tych zasad wynikających z obostrzeń. Wszelkiego rodzaju zgromadzenia są zgromadzeniami nielegalnymi, koronawirus nadal jest - mówił na konferencji rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

- Jeżeli zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób działali policjanci, to jest to odzwierciedlenie naszego hasła: "służyć i chronić". Policjanci zabezpieczali zgromadzenie, dbali o bezpieczeństwo uczestników tego zgromadzenia - mówił Marczak o działaniach policji w Warszawie.