Antysemicki problem w Polsce

Ocena dotycząca Polski może nie wydawać się jednak aż taka zła w zestawieniu z tym, co autorzy raportu piszą o antysemityzmie w innych europejskich krajach. „Liderzy społeczności żydowskiej są szczególnie zaniepokojeni wzrostem liczby incydentów antysemickich i mowy nienawiści" – brzmi fragment rozdziału dotyczący Niemiec. „Trwały i nadrzędny niepokój związany jest z atakami terrorystycznymi radykalnego islamu na instytucje żydowskie" – głosi fragment dotyczący Francji. Z kolei odnośnie do Węgier autorzy raportu informują o tym, że do podręczników szkolnych trafiają postaci historyczne obciążone antysemityzmem.

– Raport wskazuje wyraźnie, że antysemityzm jest problemem ponadnarodowym, występuje w wielu krajach, ale też świadczy o tym, że niestety właśnie w Polsce mamy często do czynienia z zaskakującym przyzwoleniem na zachowania antysemickie – mówi prof. Pankowski. I dodaje, że to smutny paradoks, zważywszy na to, że to właśnie w Polsce niemieccy naziści zrealizowali Holokaust.