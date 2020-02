Małopolska kurator mieszka w szkole, bo nie stać jej na mieszkanie

W 2017 roku dyr. Nowak zwrócił się do prezydenta miasta o lokal zamienny z zasobów gminnych. Prośbę swą wówczas motywował "chęcią powiększenia powierzchni użytkowej szkoły, kosztem mieszkania służbowego".

- Pokazane nam mieszkania były w nieakceptowalnym stanie. Nie mówię o tym, że trzeba było zrobić w nich remont, ale o standardzie, jakie one prezentowały. Gdyby zostało nam zaproponowane mieszkanie w stanie zbliżonym do tego, który aktualnie zajmujemy, z pewnością rozważylibyśmy możliwość przeprowadzki – zapewniała kurator Nowak w rozmowie z „Dziennikiem Polskim".

Ale sama kurator zaprzecza. Twierdzi, że „cena, którą płaci z mężem za lokum w szkole to "blisko 600 zł, a od maja będzie 730 zł".

"Dziennik Polski" pisze też, że dochody Ryszarda Nowaka, męża małopolskiej kurator, wyniosły w 2018 r. ok. 93 tys. brutto, a pensja pani kurator to ok. 11 tys. zł miesięcznie. Małżeństwo nie chce kupować mieszkania.