Postęp technologiczny a godność człowieka

„Osoba ludzka, jej prawa i obowiązki" – to tytuł dziewiątej konferencji naukowej w ramach projektu „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości".

Projekt jest prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Radę ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski. Od strony merytorycznej koordynuje go Akademia Ignatianum w Krakowie. Konferencja odbędzie się w poniedziałek 14 stycznia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.– Bazą dla naszych rozważań będzie społeczna nauka Kościoła, w której człowiek jest najważniejszy – mówi jezuita, o. Wit Pasierbek, jeden z organizatorów konferencji. Prelegenci skupią się z jednej strony na prawach człowieka, ale też przyjrzą się sferze jego obowiązków. – Będziemy mówić o tym, jak ta tematyka uregulowana została prawnie – zarówno w prawie polskim, jak i międzynarodowym. Pochylimy się przede wszystkim nad poszanowaniem godności człowieka w obliczu rozwijającej się nauki – tłumaczy o. Pasierbek. – Główne tematy konferencji dotyczyć będą praw i obowiązków osoby przede wszystkim w sferze moralnej, etycznej, społecznej – dodaje jezuita. Jak podkreśla, postęp technologiczny nie zawsze idzie w parze ze sprawami etycznymi i dlatego rozmowa na ten temat jest tak ważna.Uczestnicy konferencji przyjrzą się np. problematyce automatyzacji w procesie produkcyjnym. – Będziemy się zastanawiać, na ile roboty mogą wyprzeć pracę ludzi i zastanawiać się nad tym, czy warto dla automatyzacji odbierać ludziom źródło zarobku – wyjaśnia Pasierbek. Wykład inaugurujący konferencję wygłosi prof. Wojciech Dajczak z Wydziału Prawa UAM. Dotyczyć on będzie tego, czy idee algorytmizacji prawa da się pogodzić z wyjątkowością osoby ludzkiej. Wśród prelegentów znalazł się także m.in. dr Dawid Bunikowski z University of the Arctic (Finlandia), ks. dr Adam Sikora z Wydziału Teologicznego UAM, prof. Kazimierz Ilski z Wydziału Historycznego UAM, prof. Roman Słowiński (Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska; Instytut Badań Systemowych PAN), prof. Grażyna Ptak z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego czy ks. dr Krzysztof Smykowski z KUL. Poznańska konferencja to przedostatnia przygotowana w ramach tego cyklu. Tematykę projektu stanowi dziesięć obszarów polskiego życia społecznego, które są ważne zarówno dla przyszłości Polski, jak i poziomu życia mieszkańców. To rodzina, praca, przedsiębiorczość i społeczna gospodarka rynkowa oraz obywatelskość i patriotyzm. Uczestnicy projektu pochylają się także nad sprawami związanymi z wolnością, suwerennością i praworządnością, ekologią, solidarnością społeczną i zrównoważonym rozwojem, godnością i sprawiedliwością społeczną, Europą i pojednaniem. Konferencje dotyczące tych zagadnień już się odbyły na różnych uczelniach w Polsce (cały projekt ruszył w marcu tego roku). „W 2018 roku chcemy uczcić naszych bohaterów i przypomnieć historię, która napawa każdego Polaka uzasadnioną dumą" – napisał w publikacji dotyczącej tego projektu minister resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. „Powinniśmy też zdobyć się na aktualną diagnozę i refleksję, jak mądrzej kształtować teraźniejszość i przyszłość". Projekt zakończy się w kwietniu 2019 r. w Krakowie międzynarodowym kongresem „Polonia Restituta – Europa". – Podczas tej konferencji uczestnicy otrzymają publikację podsumowującą wszystkie dotychczasowe konferencje. Będzie ona wydana po polsku i po angielsku – podsumowuje o. Pasierbek.