Ośmiolatek oskarżony o bluźnierstwo. Grozi mu śmierć

Chłopiec trafił do aresztu skąd został zwolniony za kaucją.

Fakt zwolnienia ośmiolatka wywołał furię muzułmanów, którzy w akcie zemsty podpalili hinduską świątynię. Policja zatrzymała 20 osób.

Hindu temple attacked in Bhong city in Rahim Yar Khan district of Pakistan on Wednesday. Idols of this Siddhi Vinayak temple broken, structure damaged. pic.twitter.com/UPIsHOeSzU