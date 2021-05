Co szósta gmina w Holandii szpieguje mieszkańców

Niektórzy urzędnicy przyznali, że tworzą konta pod fałszywymi nazwiskami, żeby dostać się do prywatnych grup na Facebooku i móc swobodnie czytać zamieszczane na nich wiadomości lub za ich pośrednictwem kontaktować się np. z osobami starającymi się o azyl w kraju, żeby prześledzić ich historię, ustalić czy faktycznie zmuszone były one do ucieczki z kraju oraz dowiedzieć się, w jaki sposób udało im się wyjechać. Jeden z urzędników zdradził, że w czasie kryzysu uchodźczego, bo po kryjomu dopisał się do prywatnej grupy dla migrantów, żeby „sprawdzić co się dzieje”.

Urzędnicy zakładają w serwisach takich jak Twitter czy Facebook fałszywe profile, żeby dowiedzieć się czy obywatele nie planują nielegalnych zgromadzeń, protestów lub demonstracji, starają się też w ten sposób wyśledzić, gdzie spotykają się chuligani i zapobiec ewentualnym rozróbom. Gminy próbują też za pomocą sieci wyłapać mieszkańców nieuczciwie pobierających zasiłki, jak dodatki na dzieci. Na celowniku są także osoby oficjalnie zarejestrowane jako bezrobotne, ale w rzeczywistości oferujące swoje usługi na stronie Marketplace na Facebooku, umożliwiającej darmowe publikowanie ogłoszeń. – Mam znajomą, która była na zasiłku, ale po kryjomu dorabiała. Wrzuciła na Facebooka zdjęcia z pracy i ktoś to zauważył. Teraz musi się tłumaczyć urzędnikom, że to był tylko bezpłatny wolontariat – opowiada DW jedna z Polek mieszkających w Holandii.

Badanie ujawniło, że część gmin gromadzi dane o mieszkańcach lub grupach w osobnych folderach; przynajmniej 23 samorządy zapisywały informacje o mieszkańcach automatycznie. Prawnicy nie mają wątpliwości, że takie działania gmin to poważne naruszenie prawa.

– Szpiegowanie obywateli pod fałszywym nazwiskiem, gromadzenie danych osobowych i wchodzenie na prywatne grupy to naruszenie praw obywateli, w tym ich prawa do prywatności. To zwyczajnie nielegalne. Gminy nie mogą wchodzić w rolę policji lub służb wywiadowczych. Przecież nawet jeśli np. policja pracuje pod przykrywką i inwigiluje grupy przestępcze w sieci, to musi najpierw poprosić o zgodę sądu na takie działania. To nie jest rola urzędników, nie mówiąc już o ryzyku wycieku prywatnych danych – powiedział w wywiadzie dla holenderskiej gazety „De Volkskrant”, która pierwsza napisała o sprawie, Bart Custers profesor prawa z Uniwersytetu w Lejdzie.

Autorzy raportu mówią, że gminy często nie zdają sobie sprawy z tego, że naruszają prawo.

– Nie udało nam się ustalić, jak to się dzieje, że mieszkańcy są inwigilowani, od jak dawna to trwa i co to oznacza dla obywateli. Gminy same często tego nie wiedzą. To po części zrozumiałe, że urzędy chcą wiedzieć, co się dzieje w sieci w kontekście porządku publicznego, jednak w momencie, kiedy przeradza się to w systematyczną inwigilację pojedynczych obywateli, granica zostaje przekroczona – powiedział Willem Bantema, socjolog z NHL Stenden, odpowiedzialny za badania.

Z raportu wynika, że połowa gmin nie zna i nie przestrzega obowiązujących procedur, a w jednej trzeciej przy monitorowaniu danych nie uczestniczy żaden inspektor ochrony danych, chociaż jest to wymagane prawem. Dotyczy to głównie małych i średnich gmin, w dużych miastach sytuacja wygląda lepiej.