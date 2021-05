Elon Musk ma Aspergera: Robię dziwne rzeczy, bo tak działa mój mózg

Stwierdził,że jest pierwszą osobą z zespołem Aspergera, która prowadzi SNL, "a przynajmniej pierwszą, która się do tego przyznaje".

Twórca Tesli i SpeceX prowadził niedzielny odcinek programu, którego gośćmi byli już m.in. Adele, Ringo Starr czy Will Ferrell.

- Moja intonacja jest podobno niezmienna, co, jak mi powiedziano, stanowi dodatkowy walor komiczny - żartował z widzami Elon Musk.

Przedsiębiorca, którego na Twitterze obserwuje ponad 53 mln osób, komentował także problemy, jakie od czasu do czasu sprawiają mu zamieszczane tam wpisy. Bywa, że są krytykowane, za niektóre z nich spotkał się także z groźbami postawienia go przed sądem.

- Czasami mówię lub publikuję w mediach społecznościowych dziwne rzeczy, bo tak działa mój mózg - mówił. - Tym, którzy poczuli się urażeni przypominam, że od nowa wymyśliłem samochody elektryczny i wysyłam ludzi na Marsa.

Po programie internauci wytknęli Muskowi, że nie jest on pierwszą osobą z Aspergerem w Saturday Night Live. Ma nią być aktor Dan Aykroyd, który zmaga się jednocześnie z zespołem Tourette'a, a wcześniej był gościem jednego z odcinków.

Zespół Aspergera to zaburzenie rozwoju należące do spektrum autyzmu. Zwykle diagnozowany jest w dzieciństwie, czasem nazywa się go łagodniejszą postacią autyzmu.

Osoby z Aspergerem mają problemy z nawiązywaniem relacji międzyludzkich, nie lubią pracować w grupie, trudno dostosowują się do obowiązujących reguł społecznych, mają problemy z wyrażaniem emocji i panowania nad nimi. W przebiegu tego zaburzenia zauważa się również intensywne zainteresowanie jedną, konkretną tematyką.

Dziecko z Aspergerem ma trudności w nauce, z trudem się skupia, a jednocześnie często posługuje się słownictwem zaskakującym dla jego grupy wiekowej.

U dorosłych zespół Aspergera przejawia się na ogół jedynie nietypowymi zachowaniami i reakcjami.