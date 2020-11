Oregon: Posiadanie kokainy i LSD nie będzie przestępstwem

Jednocześnie w Arizonie i New Jersey wyborcy zagłosowali za legalizacją rekreacyjnego zażywania marihuany - podaje "The Guardian".

Oregon po głosowaniu we wtorek stanie się pierwszym w USA stanem, w którym posiadanie niewielkich ilości heroiny, kokainy, LSD nie będzie przestępstwem kryminalnym. Ma to sprawić, by osoby uzależnione od twardych narkotyków nie trafiały do więzienia - zamiast tego poszerzony ma być dostęp do terapii antynarkotykowych.

Po zmianie prawa w Oregonie osoby złapane na posiadaniu niewielkiej ilości twardych narkotyków będą mogły uniknąć procesu i więzienia jeśli zapłacą 100 dolarów grzywny i zgodzą się na uczestniczenie w terapii dla osób uzależnionych od narkotyków.