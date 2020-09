Francja: Burza wokół książki „Mężczyźni, nienawidzę ich” i wyczerpany nakład

Ralph Zurmély, doradca ministerstwa ds. równości płci, powiedział, że książka 25-letniej feministki Pauline Harmange z Lille powinna zostać zakazana ze względu na „podżeganie do nienawiści” ze względu na płeć. W e-mailu, do którego dotarł francuski portal śledczy Mediapart, Zurmély zwrócił wydawcom uwagę, że „podżeganie do nienawiści ze względu na płeć jest przestępstwem” i zagroził, że pozwie ich do sądu, jeśli nie wycofają ze sprzedaży książki, którą nazwał „odą do mizoandrii”, czyli nienawiści lub silnego uprzedzenia w stosunku do mężczyzn.

Poniżej dalsza część artykułu