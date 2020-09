Greta Thunberg krytykuje unijne plany zmniejszenia emisji. "Za mało"

W ramach osiągania tzw. neutralności klimatycznej do 2030 roku UE ma obniżyć emisję CO2 o 55 proc., zamiast wcześniej planowanych 40 proc.

- Zdaję sobie sprawę, że to dla niektórych zbyt dużo, a dla innych - zbyt mało, lecz nasza gospodarka i przemysł mogą sobie z tym poradzić - oceniła.

Do tych słów krytycznie odniosła się aktywistka Greta Thunberg. "Rzeczywiście zbyt wiele dla niektórych, na przykład przedsiębiorstw z sektora paliw kopalnych i lobbystów, i zbyt mało dla innych, na przykład dla nauki - lub tych, którzy uważają, że powinniśmy wypełnić to, do czego zobowiązaliśmy się w Porozumieniu Paryskim" - napisała na Twitterze.

Znana ze "szkolnego strajku dla klimatu" aktywistka oceniła, że z planem szefowej KE gospodarka będzie w stanie dać sobie radę, ale ekosystemy - nie. "A z naturą nie możemy się targować" - dodała.