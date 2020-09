Zielone ambicje Unii Europejskiej

– Misja Europejskiego Zielonego Ładu obejmuje znacznie więcej niż tylko redukcję emisji. Chodzi o systemową modernizację całej naszej gospodarki, społeczeństwa i przemysłu. Musimy zmienić sposób, w jaki traktujemy przyrodę, jak produkujemy i konsumujemy, żyjemy i pracujemy, odżywiamy się i ogrzewamy, podróżujemy i transportujemy. Dlatego zajmiemy się wszystkim, od niebezpiecznych chemikaliów, przez wylesianie, po zanieczyszczenia – powiedziała szefowa KE. Po drodze do celu neutralności klimatycznej do 2030 roku UE ma obniżyć emisję CO2 o 55 proc., zamiast wcześniej planowanych 40 proc. Ryszard Legutko z PiS, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, nazwał ten pomysł „kosztowną ekstrawagancją”.

Istotnym wątkiem przemówienia von der Leyen były wartości. – Komisja przywiązuje najwyższą wagę do praworządności. Dlatego zapewniamy, że pieniądze z naszego budżetu i funduszu odbudowy są chronione przed wszelkiego rodzaju oszustwami, korupcją i konfliktem interesów. To nie podlega negocjacjom – powiedziała Niemka. Chodzi o mechanizm łączący unijne fundusze z praworządnością, uchwalony ogólnie i niejasno na szczycie UE w lipcu. Jednak z wypowiedzi von der Leyen nie wynika wcale, że w konkretnych przepisach chce ona jego zaostrzenia, o co apeluje m.in. Parlament Europejski. Z opisu wynikałoby tylko, że chodzi o praworządność rozumianą wąsko, jako ochrona interesów finansowych UE. Z takim podejściem polski rząd się zgadza.

Do Polski, choć nie wymieniono jej z nazwy, odnosił się też inny fragment przemówienia, dotyczący sytuacji osób LGBT: „Bycie sobą nie jest twoją ideologią. To twoja tożsamość”. – Chcę powiedzieć jasno: strefy wolne od LGBTQI to strefy wolne od ludzi. I nie ma dla nich miejsca w naszej Unii – stwierdziła von der Leyen. Zapowiedziała strategię wzmocnienia praw osób LGBTQI i dążenie do wzajemnego uznawania stosunków rodzinnych w UE. – Jeśli jesteś rodzicem w jednym kraju, jesteś rodzicem w każdym kraju – powiedziała szefowa KE. To ostatnie może być jednak trudne do zrealizowania, bo sprawach rodzinnych UE nie ma kompetencji.