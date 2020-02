Dlaczego ws. Ibrahima Child Alert wszczęto po 10 godzinach?

- Nie posiadamy dostępu do takich informacji, jednak sytuacja prawna dziecka ma dla nas drugorzędne znaczenie. Decydująca jest ocena czy może być zagrożone życie i zdrowie dziecka - przyznaje Mariusz Ciarka, rzecznik KGP.

Child Alert to wyjątkowa procedura - stosuje się ją niezwykle rzadko, by była skuteczna. Dziś pojawiają się wątpliwości czy powinno się ją wszcząć w przypadku Ibrahima z Gdyni.

Okazało się bowiem, że było to porwanie rodzicielskie, a ojciec chłopca otrzymał prawo do mieszkania z synem. Ojciec Ibrahima - obywatel Maroka mieszkający na co dzień w Belgii sprzed bloku w Gdyni z ulicy porwał syna i uciekł razem z nim samochodem. Matka, która jest Polką twierdzi, że została uderzona w głowę, a chłopiec został odebrany jej siłą. W lipcu 2018 roku wraz z synem wróciła do Polski z Belgii. Twierdziła, że to ona w 2017 roku otrzymała prawo do opieki nad dzieckiem.

W poniedziałek Polsat News podał jednak, że według prokuratury w Antwerpii, to matka 10-letniego Ibrahima złamała prawo, wywożąc go do Polski.

"Belgijski sąd rodzinny w październiku 2018 r. wydał wyrok, na mocy którego dziecko miało zostać w Belgii z ojcem, a nie z matką w Polsce" - poinformowała stacja. Kto ma rację - sprawdza to Ministerstwo Sprawiedliwości.

Choć policja zapewnia, że fakt ten nie miałby znaczenia dla decyzji o wszczęciu Child Alertu, okazuje się, że w praktyce zaważyłby na całej sytuacji. Gdyby ojciec dziecka został zatrzymany w Polsce, a okazałoby się, że rzeczywiście posiada on prawo mieszkania z nim w Belgii, to policja musiałaby wypuścić go na wolność.

Dowiedz się więcej: Porwanie Ibrahima: reakcja władz zbyt sensacyjna