Księżna Meghan w Kanadzie. 45 proc. Brytyjczyków ją wspiera AFP

Księżna Sussexu, Meghan Markle, wróciła do Kanady, by być ze swoim ośmiomiesięcznym synem Archiem w czasie gdy rodzina królewska pracuje nad "funkcjonalnym rozwiązaniem" w kwestii wycofania się księżnej Meghan i księcia Harry'ego z obowiązków wynikających z ich przynależności do rodziny królewskiej.