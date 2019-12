USA: Zaginął śmigłowiec Gwardii Narodowej. Trwają poszukiwania

- Śmigłowiec UH-60 Black Hawk stracił łączność z wieżą w czwartek po południu - poinformował płk Joe Sharkey, dyrektor ds. komunikacji w Gwardii Narodowej Minnesoty.

Sharkey nie był w stanie podać szczegółów w kwestii liczby osób znajdujących się na pokładzie oraz punktu, do którego zmierzała maszyna.

Poinformowano, że trwają już poszukiwania śmigłowca.

- Gwardia Narodowa Minnesoty współpracuje z lokalnymi władzami w St. Cloud - przekazał.

W poszukiwania zaangażowani są strażacy z Saint Paul. O rozpoczętej akcji poinformowali na Twitterze.

Firefighters from @StPaulFireDept Rescue Squad 3 have been deployed in support of a MART activation. There is a report of an aircraft down near Saint Cloud following a mayday. MART is enroute at this time. pic.twitter.com/vDqakxTdcA