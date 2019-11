Jak przełamywano strach przed pochowaniem żywcem

Pogłoski o pozornie umarłych dotarły też do hrabiego Edwarda Raczyńskiego. On także był przerażony.

Naraz grabarzy wyrwał z odrętwienia niezwykły widok. Po rozkopaniu kolejnego grobu natknęli się na kompletny szkielet, który jednak przodem sylwetki zwrócony był ku dołowi. Kilka mogił dalej - to samo. - Tak nie chowa się ludzi. Jakaś siła musiała przewrócić ciała już w grobie. Albo same zmieniły położenie… - rozprawiali grabarze.

Mężczyźni przyjechali do Winiar (dziś dzielnica Poznania), by ekshumować szczątki spoczywające na miejscowym cmentarzu. Pruska administracja nakazała zrównać z ziemią całą wieś, a mieszkańców wysiedlić do pobliskiego Poznania. Tam też powinny powędrować prochy ich przodków. Na miejscu Winiar wkrótce miała powstać Cytadela. Była późna wiosna 1828 roku.

Żaden sposób nie dawał jednak stuprocentowej gwarancji. Lęk nadal więc tlił się w ludziach. Żyje zresztą do dziś. Naukowcy określają go mianem tafefobii.

W latach 80. dworzanin rosyjskiego cara Aleksandra III kazał zbudować dla siebie specjalną trumnę z otworem, do którego podłączona została długa na kilka metrów rura. Miała ona umożliwić oddychanie pod ziemią, a jednocześnie prowadziła do pudła rezonansowego. Przebudzony nieboszczyk mógł za jego pośrednictwem zaalarmować pracowników cmentarza.

Hrabia Raczyński boi się pozornej śmierci

Hrabia był w ówczesnym Poznaniu jedną z najbardziej znanych i znaczących postaci. Żołnierz napoleoński, pisarz, podróżnik, filantrop, wielki ekscentryk.

Wybrał się do Azji Mniejszej, by prowadzić wykopaliska w legendarnej Troi, próbował skonstruować szybowiec z trzciny, a na jeziorze w swoim majątku organizował wielkie inscenizacje bitew morskich. Nawet umrzeć postanowił w nietypowy sposób. Trawiony przez depresję popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z niewielkiej armatki.

To jednak miało nastąpić dopiero za kilka lat. Na razie hrabia żył pełnią życia, ale gdzieś w głębi zżerał go robak strachu i niepewności: "a co będzie, jeśli i ja trafię do grobu żywy?". Tak łamał się przez lata. Wreszcie postanowił działać i ufundować miastu przysionek śmierci.

- W XIX wieku ludzie najczęściej umierali w domu. Stamtąd trafiali od razu na cmentarz i do grobu. Nikt nie wymagał dokumentów stwierdzających zgon. Miało się to zmienić dopiero pod koniec stulecia. Wtedy też na szerszą skalę zaczęły się pojawiać kostnice - tłumaczy Maciej Czarnecki, historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który pisze doktorat o poznańskich nekropoliach.

