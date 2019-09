Macron chce rozszerzyć in vitro o samotne matki i lesbijki AFP

Sześć lat po wprowadzeniu ustawy o możliwości zawierania małżeństw osób tej samej płci, co wywołało we Francji wielomiesięczne protesty, prezydent Emmanuel Macron może narazić się konserwatywnej części społeczeństwa w związku ze swoimi planami udostępnienia metody in vitro parom homoseksualnym i samotnym kobietom.